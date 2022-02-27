Шольц заявил о планах ФРГ построить два терминала по приёму СПГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия нацелена сократить зависимость в энергетических поставках, а также построить два терминала по приёму сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы решили быстро построить два терминала по приёму СПГ в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен",— сказал Шольц, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага.