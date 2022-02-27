НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 12:35

Шольц заявил о планах ФРГ построить два терминала по приёму СПГ

Выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага, он отметил, что они будет возведены в городах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия нацелена сократить зависимость в энергетических поставках, а также построить два терминала по приёму сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы решили быстро построить два терминала по приёму СПГ в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен",— сказал Шольц, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага.

Канцлер также добавил, что власти ФРГ планируют поменять курс с тем, чтобы преодолеть зависимость от отдельных поставщиков в вопросе импорта энергоносителей.

Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюзу хватит запаса газа до конца зимы

Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюзу хватит запаса газа до конца зимы

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Обложка © Getty Images/Clemens Bilan - Pool

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1