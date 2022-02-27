Шольц заявил о планах ФРГ построить два терминала по приёму СПГ
Выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага, он отметил, что они будет возведены в городах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия нацелена сократить зависимость в энергетических поставках, а также построить два терминала по приёму сжиженного природного газа (СПГ).
"Мы решили быстро построить два терминала по приёму СПГ в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен",— сказал Шольц, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага.
Канцлер также добавил, что власти ФРГ планируют поменять курс с тем, чтобы преодолеть зависимость от отдельных поставщиков в вопросе импорта энергоносителей.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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