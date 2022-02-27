"У страха глаза велики": Политолог Гусев счёл беспочвенными опасения о возможном конфликте России и НАТО

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин достаточно чётко всем объяснил, почему проводится специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z".

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Лайфом назвал беспочвенными опасения о возможном конфликте НАТО с Россией из-за ситуации на Украине.

"Должен отметить, что у страха глаза велики. Конечно, они боятся, но эта боязнь абсолютно беспочвенна. Конечно, у России нет никаких планов воевать с НАТО, и наша специальная операция это подтверждает. Мы не хотим воевать ни с Украиной, ни с НАТО, ни с каким-либо другим государством или военным блоком. В наши планы это не входит", — сказал он.

Гусев отметил, что президент России Владимир Путин достаточно чётко всем объяснил, почему проводится специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z". Он предположил, что Великобритания сейчас не понимает, какими средствами можно остановить РФ, потому что спецоперация явилась для них полной неожиданностью.

"Я полагаю, что боятся-то они боятся, но они боятся не только России. Они боятся упоминания даже о том, что их военнослужащие сейчас поедут в какую-то точку, где будут воевать. Потому что для них жизнь человека тоже достаточно серьёзна. Я не думаю, что они будут посылать своих военнослужащих в эту горящую точку", — считает эксперт.