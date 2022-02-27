"У страха глаза велики": Политолог Гусев счёл беспочвенными опасения о возможном конфликте России и НАТО
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин достаточно чётко всем объяснил, почему проводится специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z".
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с Лайфом назвал беспочвенными опасения о возможном конфликте НАТО с Россией из-за ситуации на Украине.
"Должен отметить, что у страха глаза велики. Конечно, они боятся, но эта боязнь абсолютно беспочвенна. Конечно, у России нет никаких планов воевать с НАТО, и наша специальная операция это подтверждает. Мы не хотим воевать ни с Украиной, ни с НАТО, ни с каким-либо другим государством или военным блоком. В наши планы это не входит", — сказал он.
Гусев отметил, что президент России Владимир Путин достаточно чётко всем объяснил, почему проводится специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z". Он предположил, что Великобритания сейчас не понимает, какими средствами можно остановить РФ, потому что спецоперация явилась для них полной неожиданностью.
"Я полагаю, что боятся-то они боятся, но они боятся не только России. Они боятся упоминания даже о том, что их военнослужащие сейчас поедут в какую-то точку, где будут воевать. Потому что для них жизнь человека тоже достаточно серьёзна. Я не думаю, что они будут посылать своих военнослужащих в эту горящую точку", — считает эксперт.
При этом он добавил, что российская спецоперация ни в коем случае не является каким-то первым этапом, как об этом говорят сейчас в Западной Европе.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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