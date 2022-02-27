Песков: На этот раз "Операция Z" на время переговоров с Киевом приостанавливаться не будет
По словам представителя Кремля, Москва предупредила коллег, что делать этого не собирается, этот шаг был предпринят уже вчера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров с украинской стороной.
"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера", — заявил Песков.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Shutterstock