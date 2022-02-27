Песков: На этот раз "Операция Z" на время переговоров с Киевом приостанавливаться не будет

По словам представителя Кремля, Москва предупредила коллег, что делать этого не собирается, этот шаг был предпринят уже вчера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров с украинской стороной.