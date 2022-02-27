Лукашенко: На Украине нет ни одного белорусского солдата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни единого белорусского солдата. Он опроверг слова лидера Незалежной Владимира Зеленского, говорившего об атаке Киева со стороны соседней республики.

"В 5:15 начался конфликт. Пусть не врёт [Зеленский], никто Киев не бомбил. Он упрекает, что с нашей территории воюют. Там нет ни одного нашего солдата и ни одной боевой машины, там нет ни одного патрона белорусского!" — заявил глава республики журналистам после голосования на референдуме по обновлённой конституции.