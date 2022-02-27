Лукашенко: На Украине нет ни одного белорусского солдата
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Орловский Павел
Он подчеркнул также, что на территории Незалежной нет ни одной боевой машины и ни одного патрона республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни единого белорусского солдата. Он опроверг слова лидера Незалежной Владимира Зеленского, говорившего об атаке Киева со стороны соседней республики.
"В 5:15 начался конфликт. Пусть не врёт [Зеленский], никто Киев не бомбил. Он упрекает, что с нашей территории воюют. Там нет ни одного нашего солдата и ни одной боевой машины, там нет ни одного патрона белорусского!" — заявил глава республики журналистам после голосования на референдуме по обновлённой конституции.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.