Песков: Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной

По данным Кремля, российская сторона предполагает присутствие на встрече представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ.

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и своей администрации для встречи с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева о переговорах по нейтральному статусу Незалежной.

"Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путём демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ для переговоров с украинской делегацией", — отметил представитель Кремля.