Песков: Путин готов отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной
По данным Кремля, российская сторона предполагает присутствие на встрече представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ.
Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и своей администрации для встречи с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева о переговорах по нейтральному статусу Незалежной.
"Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путём демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и Администрации Президента РФ для переговоров с украинской делегацией", — отметил представитель Кремля.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
25 февраля Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной. По его словам, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих. Кроме того, в Офисе президента Украины заявили о готовности провести переговоры с Россией на тему нейтрального статуса Киева.
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