Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Сделано это будет постфактум с 1 января 2022 года, указывается в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить с 1 января <...> ежемесячную доплату к пенсиям <...> в размере 8,6% от назначенной пенсии", — сказано в тексте документа.

Также устанавливается размер денежного пособия для пенсионеров-ветеранов. При исчислении пенсий с 1 октября 2022 года их ежемесячная доплата будет в размере 4,6%.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года в конце января. Глава государства отметил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января увеличиваются на 8,6%, то есть выше инфляции.