Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%
Напомним, соответствующая инициатива была подготовлена правительством в соответствии с решением главы государства. Закон вступил в действие.
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Сделано это будет постфактум с 1 января 2022 года, указывается в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить с 1 января <...> ежемесячную доплату к пенсиям <...> в размере 8,6% от назначенной пенсии", — сказано в тексте документа.
Также устанавливается размер денежного пособия для пенсионеров-ветеранов. При исчислении пенсий с 1 октября 2022 года их ежемесячная доплата будет в размере 4,6%.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года в конце января. Глава государства отметил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января увеличиваются на 8,6%, то есть выше инфляции.
А ранее Лайф писал, когда и на сколько повысят пенсии в 2022 году. У некоторых категорий пенсионеров в этом году меняется размер доплат в определённые месяцы. Это касается, например, членов лётных экипажей и шахтёров. Пенсионеры этой категории получают доплату к пенсии за счёт дополнительных взносов, которые работодатели уплачивают в бюджет ПФР.
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