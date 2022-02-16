Дума приняла закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением главы РФ Владимира Путина.

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении и сразу в целом правительственный законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года.

Инициативу подготовил кабмин в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина проиндексировать военные пенсии с 1 января текущего года выше уровня инфляции.

"С учётом этого с 1 октября 2022 года в целях сохранения определённого президентом РФ уровня увеличения пенсий на 8,6% и с учётом ранее запланированной индексации пенсий на 4% законом применяется следующий механизм увеличения пенсий: для военных пенсионеров предлагается установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, — 77,41%", — говорится в пояснительной записке к федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".