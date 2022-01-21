Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Заявление прозвучало в пятницу на заседании Совбеза страны.

Глава государства напомнил, что ранее было принято аналогичное решение в отношении гражданских пенсионеров: их пенсии с 1 января должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год.

"Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур", — отметил президент, указав, что в эту категорию входит порядка двух миллионов шестисот тысяч россиян.

Путин попросил правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей выплатой.

Отметим, что у некоторых категорий пенсионеров меняется размер доплат в определённые месяцы. Это касается, например, членов лётных экипажей и шахтёров. У них размер начислений изменяется каждые три месяца: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Пенсионеры этой категории получают доплату к пенсии за счёт дополнительных взносов, которые работодатели уплачивают в бюджет ПФР. Лайф уже писал, когда и на сколько повысят пенсии.