Почти треть жителей России полностью отказалась от наличных

Почти треть жителей России полностью отказалась от использования наличных средств, об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией Wakefield Research по заказу международной платёжной системы Visa.

"Почти треть россиян полностью отказалась от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметила, что будет чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой", — следует из опроса.

При этом за последний месяц более половины всех покупок (56%) россияне сделали с помощью безналичной оплаты. Как объяснили аналитики, это в большей степени связано с привычкой оплачивать товары и услуги безналично, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.

Для 73% респондентов удобство совершения покупки стало одним из главных критериев выбора торговой точки. Также 75% российских потребителей ожидают появления в магазинах терминалов бесконтактной оплаты, на других исследованных рынках этот показатель оказался ниже — 68%.

Главными плюсами электронных платежей стали возможность покупать товары онлайн (66%) и удобный учёт расходов (39%).

