Диетолог Королёва назвала продукты, которые могут защитить от "омикрона"
При этом врач напомнила, что голодание и жёсткие диеты ведут к снижению иммунитета, что крайне опасно во время непростой эпидемиологической обстановки.
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В период распространения омикрон-штамма в рацион необходимо добавить сало, масло гхи и другие жиры животного происхождения. Такой рекомендацией поделилась профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), диетолог Маргарита Королёва.
По словам медика, эти продукты содержат насыщенные жиры, которые крайне необходимы для работы альвеолярного аппарата лёгких. Помимо этого они входят и в клеточные мембраны. Эти жиры, как подчеркнула диетолог, следует употреблять в первой половине дня в пределах нормы.
"Нелишним будет добавить в рацион столовую ложку настоящего рыбьего жира и витамин D3", — цитирует агентство "Москва" Королёву.
Вместе с тем не стоит забывать об употреблении продуктов с содержанием витамина С. Как отметила диетолог, одним из самых лучших вариантов считается квашеная капуста. При этом врач напомнила, что голодание и жёсткие диеты ведут к снижению иммунитета, что крайне опасно во время распространения "омикрона".
Ранее Лайф сообщал, что диетолог Ирина Писарева предупредила переболевших ковидом об опасности фастфуда. Что касается полезных продуктов, то ненасыщенные жиры содержатся в оливковом масле, орехах и жирных сортах рыбы, отметила эксперт.
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