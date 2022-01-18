Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказаны супы "Том Ям" и "Фо Бо"

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, для кого могут представлять опасность супы "Том Ям" и "Фо Бо". В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" она отметила, что от таких экзотических блюд лучше отказаться людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

По словам эксперта, в супах содержатся экзотические ингредиенты, которые у многих могут вызвать пищевую непереносимость или даже аллергические проявления. Организм просто не знает, как с этим справляться, поскольку не привык вырабатывать определённое количество ферментов на такой "букет", пояснила диетолог.

"У людей, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в острых состояниях, такое количество перцев, соусов, такое смешение продуктов достаточно тяжело переносится", — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что к таким супам с особой осторожностью нужно относиться людям с различными гастритами, язвами, панкреатитами, колитами, эзофагитами. Врач также посоветовала не употреблять подобные блюда на голодный желудок, а лучше съесть перед этим что-то обволакивающее, например банан.