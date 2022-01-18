Диетолог Дианова раскрыла, какую воду полезно пить с утра натощак

Привычка выпивать стакан воды каждое утро перед завтраком является полезной для здоровья человека. Однако при этом следует обратить внимание на некоторые нюансы, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

В эфире радио Sputnik специалист рассказала, что вода, выпитая человеком натощак, благоприятно влияет на его организм: он пробуждается, запускаются процессы пищеварения, стимулируется работа желудочно-кишечного тракта. Если это делается регулярно, то в результате нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, также улучшается настроение.

"Запускаются все процессы, желудок будет работать чётко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора. С точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов — желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника", — подчеркнула Дианова.

При этом подобным эффектом обладает не всякая вода. Чтобы утренняя привычка стала действительно полезной, важно соблюдать одно важное условие.

"Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", — поведала диетолог.

А если человека беспокоят боли в животе, ему следует употреблять воду теплее комнатной температуры, уточнила Дианова. Также можно добавлять в воду лимонный, апельсиновый сок. Но это следует делать лишь тем, у кого нет заболеваний и проблем, связанных с желудком.

"При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", — резюмировала эксперт.