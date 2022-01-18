"Опытный человек": Друг Градского Караулов заявил, что знает организатора ограбления Марины Коташенко
По словам журналиста, "вдову уже раздели". Женщина "в этой истории уже всё потеряла", считает Караулов.
Кадр видео © YouTube / Андрей Караулов
Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта Александра Градского, заявил, что знает, кто стоит за ограблением его вдовы — Марины Коташенко. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.
По словам журналиста, за ограблением вдовы Градского стоит "опытный человек". Однако называть имена причастных он не будет.
"Это только начало. Её, Марину, оставят без всего. Адвокаты скажут: мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Получается, у других наследников упущенная выгода на 50 миллионов. И как после этого можно думать, что вдова сама устроила налёт? Нет, это Марина себя на 50 "лимонов" наказала. За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее уже раздели. Деньги-то не её были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы... Так вот, Марина в этой истории потеряет всё, она уже всё потеряла", — считает Караулов.
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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