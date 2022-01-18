"Это только начало. Её, Марину, оставят без всего. Адвокаты скажут: мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Получается, у других наследников упущенная выгода на 50 миллионов. И как после этого можно думать, что вдова сама устроила налёт? Нет, это Марина себя на 50 "лимонов" наказала. За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее уже раздели. Деньги-то не её были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы... Так вот, Марина в этой истории потеряет всё, она уже всё потеряла", — считает Караулов.