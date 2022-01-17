Полиция возбудила уголовное дело после ограбления вдовы Градского Марины Коташенко

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после вооружённого нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. На сайте "МВД Медиа" отмечается, что женщина 1980 года рождения сообщила о нападении в дежурную часть Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

"Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глагольево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать её к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. Прокуратура Московской области поставила ход и расследование уголовного дела на контроль, о чём сообщается на сайте ведомства.