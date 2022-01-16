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Сымитировали ДТП: В Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 млн рублей

Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги.

16 января, 19:08
<p>Марина Коташенко. © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Марина Коташенко. © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Неизвестные совершили вооружённое нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

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По его данным, преступники похитили у женщины 100 миллионов рублей. Для ограбления бандиты сымитировали ДТП на 255-м километре ЦКАД в Московской области. Когда Коташенко остановилась, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги.

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Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не поступало. Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, Александр Градский ушёл из жизни в конце ноября в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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