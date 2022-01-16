Сымитировали ДТП: В Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 млн рублей
Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги.
Марина Коташенко. © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Неизвестные совершили вооружённое нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
По его данным, преступники похитили у женщины 100 миллионов рублей. Для ограбления бандиты сымитировали ДТП на 255-м километре ЦКАД в Московской области. Когда Коташенко остановилась, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги.
Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не поступало. Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, Александр Градский ушёл из жизни в конце ноября в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья.
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