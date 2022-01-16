Неизвестные совершили вооружённое нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

По его данным, преступники похитили у женщины 100 миллионов рублей. Для ограбления бандиты сымитировали ДТП на 255-м километре ЦКАД в Московской области. Когда Коташенко остановилась, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги.