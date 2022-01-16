Сотрудник ООН Майкл Крифт погиб в Турции при сходе лавины

Спасатели обнаружили тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы на горнолыжном курорте Эрджиес. Экстренным службам удалось спасти двух человек.

"При этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведённых отрядами при –25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, гражданин Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН", — уточняет газета.