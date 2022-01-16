Женщину нашли мёртвой у дороги в Воронежской области, задержан 18-летний парень
Трагедия произошла в селе Большая Казинка Павловского района 15 января.
Фото © Pixabay
В Воронежской области юный автомобилист насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, оставив её на дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Трагедия произошла в селе Большая Казинка Павловского района 15 января. Утром на обочине дороги нашли тело 33-летней местной жительницы со следами наезда транспортного средства. Преступник сбежал с места ДТП. В правоохранительных органах устанавливают обстоятельства случившегося. Уже задержан подозреваемый, им оказался 18-летний местный житель.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
А ранее Лайф сообщал, что двое детей и один взрослый погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском. Смертельная авария произошла на восьмом километре автодороги "Малый обход".
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