Женщину нашли мёртвой у дороги в Воронежской области, задержан 18-летний парень

В Воронежской области юный автомобилист насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, оставив её на дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла в селе Большая Казинка Павловского района 15 января. Утром на обочине дороги нашли тело 33-летней местной жительницы со следами наезда транспортного средства. Преступник сбежал с места ДТП. В правоохранительных органах устанавливают обстоятельства случившегося. Уже задержан подозреваемый, им оказался 18-летний местный житель.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.



