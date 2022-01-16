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Женщину нашли мёртвой у дороги в Воронежской области, задержан 18-летний парень

Трагедия произошла в селе Большая Казинка Павловского района 15 января.

16 января, 15:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Воронежской области юный автомобилист насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, оставив её на дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла в селе Большая Казинка Павловского района 15 января. Утром на обочине дороги нашли тело 33-летней местной жительницы со следами наезда транспортного средства. Преступник сбежал с места ДТП. В правоохранительных органах устанавливают обстоятельства случившегося. Уже задержан подозреваемый, им оказался 18-летний местный житель.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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А ранее Лайф сообщал, что двое детей и один взрослый погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском. Смертельная авария произошла на восьмом километре автодороги "Малый обход".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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