В Иркутской области автобус сбил школьника на переходе и уехал с места ДТП

В городе Ангарске Иркутской области маленький мальчик попал в ДТП с автобусом на глазах у матери, инцидент произошёл в тёмное время суток на пешеходном переходе. Кадры с несчастным случаем опубликовал телеграм-канал "Плохие новости".

"В вечернее время школьники переходили дорогу по нерегулируемому переходу на улице Карла Маркса, один из них отстал от группы. 63-летний водитель автобуса "Дэу" не заметил ребёнка и не остановился вовремя. В момент аварии детей сопровождала мама пострадавшего мальчика", — сообщили в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

На видео с авторегистратора очевидца заметно, что дети переходили дорогу группой вместе со взрослыми, но один мальчик не успел перейти на другую сторону с остальными. Прежде чем школьник весело выбежал на пешеходный переход, предположительно, его мать попыталась остановить мальчика. Но в какой-то момент он сорвался с места, не увидев автобуса, который нёсся по левой полосе и на огромной скорости сбил мальчика.

Водитель транспортного средства проехал мимо, словно не заметил столкновения, или сделал вид, что не заметил. Уточняется, что серьёзных травм малыш не получил.