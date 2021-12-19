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В Якутии в результате ДТП пострадало шесть человек, включая двоих детей

В ГИБДД подчеркнули, что тяжёлых последствий удалось избежать лишь благодаря тому, что все участники дорожного инцидента были пристёгнуты.

19 декабря, 06:02
<p>Место аварии © VK / <a href="https://vk.com/aldanonline" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"АлданОнлайн"</a></p>

Место аварии © VK / "АлданОнлайн"

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха.

Авария произошла накануне в Алданском районе около 10 часов вечера (16:00 по мск). По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, находясь за рулём автомобиля Suzuki Grand Vitara, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, в котором находилось шесть человек.

"В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Только благодаря тому, что все были пристёгнуты ремнями безопасности, в такой серьёзной аварии удалось избежать человеческих жертв", — подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

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В Госавтоинспекции также предупредили водителей, которые собираются в дальние поездки, об экстремально низких температурах — до 50 градусов мороза — в некоторых районах республики. Автолюбителям рекомендовали перенести планы или же тщательно подготовиться.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате ДТП на острове Русский во Владивостоке.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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