В Якутии в результате ДТП пострадало шесть человек, включая двоих детей

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха.

Авария произошла накануне в Алданском районе около 10 часов вечера (16:00 по мск). По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, находясь за рулём автомобиля Suzuki Grand Vitara, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, в котором находилось шесть человек.

"В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Только благодаря тому, что все были пристёгнуты ремнями безопасности, в такой серьёзной аварии удалось избежать человеческих жертв", — подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

В Госавтоинспекции также предупредили водителей, которые собираются в дальние поездки, об экстремально низких температурах — до 50 градусов мороза — в некоторых районах республики. Автолюбителям рекомендовали перенести планы или же тщательно подготовиться.