Bloomberg: США на несколько млн человек завысили данные о вакцинации от ковида

Данные Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США не отражают реальную картину вакцинации от коронавируса. Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg, заявив, что американские власти на несколько миллионов человек завышают число граждан, поставивших первую дозу вакцины.

Согласно данным ЦКПЗ, полностью прошли вакцинацию 203 миллиона американцев, а первую дозу препарата поставили около 240 миллионов человек. Разрыв между этими двумя показателями в США значительно больше, чем в других развитых странах, говорится в публикации агентства.

"Это отражает недоучёт полностью и частично вакцинированных в официальной статистике", — считают авторы статьи.

Как сообщили агентству представители властей отдельных штатов, правительство "регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины её второй компонент или бустерную", третью дозу. Это приводит к тому, что число частично привитых завышается.