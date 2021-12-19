Американские учёные определили пользу для здоровья от сострадания к себе

Женщины, которые проявляют сострадание к себе, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Питтсбургского университета.

Как пишет Medicalxpress, специалисты опросили 200 женщин в возрасте от 45 до 67 лет, которые рассказали, как они заботятся о своём психологическом и физическом здоровье. После этого им провели диагностическое ультразвуковое исследование сонной артерии. Как итог — у женщин, которые проявляют самосострадание, имеются более тонкие стенки артерии, а атеросклеротических бляшек у них образовывалось меньше.

"Эти данные подчёркивают важность проявления доброты и сострадания, особенно к себе. Мы все переживаем чрезвычайно стрессовые времена, и наши исследования показывают, что сострадание к себе необходимо как для нашего психического, так и физического здоровья", — отметила доктор философии, профессор психиатрии, клинической и переводческой науки, эпидемиологии и психологии Ребекка Терстон.