Германия объявила Великобританию зоной распространения мутаций ковида

С 20 декабря Правительство ФРГ вносит Великобританию в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха.

В связи с этим поездки между странами могут быть существенно ограничены, а прибывшие в Германию туристы будут обязаны проходить двухнедельный карантин. Сейчас в этом немецком списке находятся лишь африканские страны — Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР.

За 17 декабря в Великобритании выявили 92,5 тысячи случаев заражения ковидом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Помимо этого, в стране активно распространяется омикрон-штамм, от которого уже была зарегистрирована одна смерть.