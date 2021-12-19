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Редкий экземпляр комикса о Супермене продали на аукционе за $2,6 млн

Издание было выставлено Марком Майклсоном, который купил его ещё в 1979 году и хранил в специальном сейфе.

18 декабря, 22:36
<p>Фото © <a href="https://www.comicconnect.com/item/937190" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ComicConnect</a></p>

Фото © ComicConnect

Редкий экземпляр комикса о Супермене был продан с молотка за 2,6 миллиона долларов. Издание 1939 года выпуска в своё время стоило десять центов, однако сильно возросло в цене с того периода.

Комикс с Суперменом, прыгающим через высокие здания на обложке, был выставлен на онлайн-площадке ComicConnect. Всего было сделано 30 ставок, но победитель пожелал остаться анонимным. Продавец Марк Майклсон купил комикс в 1979 году у первоначального владельца и хранил издание в сейфе с регулируемой температурой.

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А ранее Лайф рассказывал, что первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за 750 тысяч долларов. Помимо этого, с молотка ушёл и компьютер, на котором она была сделана.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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