Редкий экземпляр комикса о Супермене продали на аукционе за $2,6 млн
Издание было выставлено Марком Майклсоном, который купил его ещё в 1979 году и хранил в специальном сейфе.
Фото © ComicConnect
Редкий экземпляр комикса о Супермене был продан с молотка за 2,6 миллиона долларов. Издание 1939 года выпуска в своё время стоило десять центов, однако сильно возросло в цене с того периода.
Комикс с Суперменом, прыгающим через высокие здания на обложке, был выставлен на онлайн-площадке ComicConnect. Всего было сделано 30 ставок, но победитель пожелал остаться анонимным. Продавец Марк Майклсон купил комикс в 1979 году у первоначального владельца и хранил издание в сейфе с регулируемой температурой.
А ранее Лайф рассказывал, что первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за 750 тысяч долларов. Помимо этого, с молотка ушёл и компьютер, на котором она была сделана.
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