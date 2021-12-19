Редкий экземпляр комикса о Супермене продали на аукционе за $2,6 млн

Редкий экземпляр комикса о Супермене был продан с молотка за 2,6 миллиона долларов. Издание 1939 года выпуска в своё время стоило десять центов, однако сильно возросло в цене с того периода.

Комикс с Суперменом, прыгающим через высокие здания на обложке, был выставлен на онлайн-площадке ComicConnect. Всего было сделано 30 ставок, но победитель пожелал остаться анонимным. Продавец Марк Майклсон купил комикс в 1979 году у первоначального владельца и хранил издание в сейфе с регулируемой температурой.