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Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и её портрет продали на аукционе за $1,26 миллиона

В те времена прививка делалась иначе — методом вариоляции. Здоровому человека надрезали кожу на руке и помещали туда биоматериал больного.

2 декабря, 03:03

Фото © MacDougall's

Портрет российской императрицы Екатерины II кисти художника Дмитрия Левицкого, а также написанное ей письмо о пользе вакцинации от чёрной оспы ушли с молотка на торгах аукционного дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысяч фунтов стерлингов (1,26 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте компании.

Письмо предназначалось генерал-фельдмаршалу, графу Петру Румянцеву и было написано 20 апреля 1787 года в ходе путешествия императрицы в Крым. В нём Екатерина II указывает Румянцеву на важность вакцинации во вверенных ему губерниях.

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"Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек", — пишет Екатерина II.

Екатерина II первой в России привилась от оспы ещё в 1768 году. Устроители аукциона отметили мужество императрицы, что особенно актуально во время пандемии CoViD-19. В те времена прививка делалась иначе — методом вариоляции. Здоровому человека надрезали кожу на руке и помещали туда биоматериал больного. В основном привитый заболевал в лёгкой форме и получал иммунитет. Однако были и риски, о которых знала императрица.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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