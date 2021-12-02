Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и её портрет продали на аукционе за $1,26 миллиона
В те времена прививка делалась иначе — методом вариоляции. Здоровому человека надрезали кожу на руке и помещали туда биоматериал больного.
Фото © MacDougall's
Портрет российской императрицы Екатерины II кисти художника Дмитрия Левицкого, а также написанное ей письмо о пользе вакцинации от чёрной оспы ушли с молотка на торгах аукционного дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысяч фунтов стерлингов (1,26 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте компании.
Письмо предназначалось генерал-фельдмаршалу, графу Петру Румянцеву и было написано 20 апреля 1787 года в ходе путешествия императрицы в Крым. В нём Екатерина II указывает Румянцеву на важность вакцинации во вверенных ему губерниях.
"Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек", — пишет Екатерина II.
Екатерина II первой в России привилась от оспы ещё в 1768 году. Устроители аукциона отметили мужество императрицы, что особенно актуально во время пандемии CoViD-19. В те времена прививка делалась иначе — методом вариоляции. Здоровому человека надрезали кожу на руке и помещали туда биоматериал больного. В основном привитый заболевал в лёгкой форме и получал иммунитет. Однако были и риски, о которых знала императрица.
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