Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и её портрет продали на аукционе за $1,26 миллиона

Портрет российской императрицы Екатерины II кисти художника Дмитрия Левицкого, а также написанное ей письмо о пользе вакцинации от чёрной оспы ушли с молотка на торгах аукционного дома MacDougall's в Лондоне за 951 тысяч фунтов стерлингов (1,26 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте компании.

Письмо предназначалось генерал-фельдмаршалу, графу Петру Румянцеву и было написано 20 апреля 1787 года в ходе путешествия императрицы в Крым. В нём Екатерина II указывает Румянцеву на важность вакцинации во вверенных ему губерниях.

"Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек", — пишет Екатерина II.