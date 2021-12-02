Военные эксперты Корнев и Шурыгин раскрыли предназначение боевого лазера "Пересвет"

Лазерный комплекс "Пересвет", одна из главных тайн российского военного арсенала, предназначен главным образом для вывода из спутников. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

"Уже из названия очевидно, что "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны нашей страны", — приводит слова эксперта газета "Известия".

По словам Корнева, противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. К первой категории относится испытанный недавно "Нудоль". "Пересвет" же входит во вторую. Эксперт полагает, что лазер сможет поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. В этом районе обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли. Также "Пересвет", считает Корнев, способен поражать и атмосферные летательные аппараты.

"Исходя из имеющейся информации, "Пересвет" нужен для того, чтобы ослепить средства разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом", — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, лазер не даст разведспутникам определить точные координаты мобильных "Ярсов" на боевом дежурстве, а без этой информации противник не сумеет уничтожить ракеты до их старта внезапной атакой высокоточного или гиперзвукового оружия. Таким образом, это гарантирует неотвратимость ответного удара России, а следовательно за рубежом теперь никому даже в голову не придёт всерьёз рассматривать сценарий такого нападения, подчеркнул Шурыгин.