Дроны-убийцы: Что противопоставит Россия ударным беспилотникам в случае военных конфликтов 2000 беспилотников на вооружении у Российской армии и другое оружие, способное противостоять боевым БПЛА 7 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Минобороны РФ

В военные тренды последних месяцев всё чаще выходят операции с использованием беспилотной авиации (БПЛА). Выходные закончились ударом по резиденции премьера Ирака Мустафы Аль-Казыми заминированным беспилотником. Мировые СМИ уже назвали нападение терактом. Несколькими днями раньше Владимир Путин впервые провёл совещание с российскими военными, которое посвятил теме развития БПЛА.

На фоне последних событий тема применения беспилотников получила новый поворот. Аналитики начали считать количество производимого оружия. В конце октября Украина применила турецкие дроны в Донбассе против ополченцев. Киргизия заключает контракт на поставку с Турцией. БПЛА из Анкары, стоящие на вооружении азербайджанской армии, уже сыграли решающую роль в противостоянии с Нагорным Карабахом в прошлом году.

— Мы хорошо знаем, как беспилотная авиация зарекомендовала себя в вооружённых конфликтах, насколько опасна она может быть для нас, — отметил президент, напомнив, что речь идёт об атаках террористов ударными дронами. — Мы научились эти атаки отражать и делаем это достаточно эффективно (имеется в виду опыт операций РФ в Сирии. — Прим. Лайфа).

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Президент обозначил количество беспилотников, которые находятся на вооружении в Российской армии, — 2000 единиц. Позднее в интервью российскому телеканалу вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что "Россия обладает всем спектром беспилотных систем авиационного, сухопутного и морского применения, переход на беспилотную технику является трендом развития вооружённых сил".

Поскольку верховный главнокомандующий не стал уточнять, какие именно БПЛА стоят на вооружении армии РФ, Лайф собрал все виды военной техники, которые способны противостоять ударным роям боевых дронов размером от одного до 10 метров. И это не только беспилотники, но и различные ракетные комплексы и системы РЭБ.

— Массовое применение в войнах последнего десятилетия в Сирии, Пакистане, Иране, Ираке показало, что наиболее широкое распространение имеет беспилотная авиация. В России уже проведены испытания нового тактического истребителя Су-57, который применяется в тандеме с БПЛА "Охотник". Цель беспилотника — охрана истребителя, выполнение совместно с ним боевых задач, в том числе управление стаей беспилотников, — сказал Лайфу экс-начальник Зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Ударный беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник"

Фото © Wikipedia

Боевой робот — платформа "Уран-9" ведёт разведку, огневую поддержку и уничтожение бронетехники

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Противотанковый ракетный комплекс 9П157-2 "Хризантема-С" также уничтожает дроны и вертолёты

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Комплекс российского лазерного оружия "Пересвет"

Фото © Wikipedia

Комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами

Фото © Wikipedia

Морской роботизированный комплекс "Посейдон" с ядерным двигателем

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

О "Посейдоне" президент рассказал в Послании Федеральному собранию РФ ещё в 2018 году. Пояснив, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит их использовать даже против авианосных группировок, инфраструктуры и береговых укреплений.

— Кроме истребительной авиации против БПЛА используют систему ПВО (авиационные, наземные, зенитно-ракетные комплексы). На сегодняшний день опыт боевого применения в военных конфликтах показал, что это не является сложной целью. Российская армия обкатала всё своё оружие, уничтожая беспилотники, своевременно обнаруживая их, выводя из строя, также и при помощи войск радиоэлектронной борьбы и других, которые применяют специальные средства. Например, оптического диапазона ЛК "Пересвет", — сказал Хатылев.

Те же самые средства имеют и сухопутные войска, например ЗРК. Поскольку комплексы рассчитаны на среднюю и малую дальность, они эффективно применяются по беспилотным летательным аппаратам. Речь идёт о серии комплексов "Тор", "Тор-2М", которые в том числе идут и на экспорт, "Бук-2 М", все комплексы С-300 "Весна".

Эксперт отметил, что наши знаменитые комплексы ПВО – С-300 всех модификаций, С-350, С-400 — могут уничтожать и БПЛА, хотя это для них не свойственно, потому что они работают в диапазонах дальней, средней дальности и применяются в межвидовых группировках.

Разработки

Концерн "Калашников" работает над проектом "Соратник". Концерн "Уралвагонзавод" готовит робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3. Занимаются аналогичным направлением в Фонде перспективных исследований, испытывая пять образцов (две колёсные платформы и три гусеничные) робототехнических комплексов "Маркер".

Эксперты отмечают, что 80–90% успешной и эффективной защиты от БПЛА зависит от уровня подготовки боевых расчётов, которые управляют этой техникой, и космической разведки, засекающей за доли секунды боевые цели.

Большую опасность, по словам военных, несёт гиперзвуковое оружие. Потому что его скоростной диапазон крайне большой. Малоразмерную цель нужно засечь, взять на сопровождение и уничтожить с расчётом ликвидации у границы России либо на нашей территории.

Авторы Елена Стафеева