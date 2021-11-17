Космическое оружие Судного дня: Россия возродила убийцу спутников и обнулила разработки США Пентагон обеспокоен потенциальной возможностью России сбить орбитальную группировку спутников США и американский космический беспилотный аппарат Х-37. 16 ноября, 21:40 Ракетный комплекс "Нудоль". Фото © topwar.ru

Минобороны вернуло к жизни советскую "Нудоль", которая сбивает космические спутники, что вызвало истерику в Пентагоне. В ходе испытаний "Нудоль" сбила недействующий советский спутник. Американские военные тут же заявили, что такие испытания создают угрозу не только другим орбитальным аппаратам, но и МКС. Включившиеся в политическую клоунаду мировые СМИ кинулись подсчитывать количество обломков, на который разлетелся старый советский спутник радиотехнической разведки "Космос-1408" серии 11Ф619 "Целина-Д". Однако испытания России стали четвёртыми в мире. Первыми их успешно провели сами американцы два года назад, затем это сделали Китай и Индия. Россия развивает соответствующие технологии, чтобы нейтрализовать технологический рывок, что обнуляет возможности США, которые через пять лет намерены разместить на околоземной орбите ракеты для поражения наземных объектов.

— 15 ноября Министерством обороны РФ успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года, — сообщили в военном ведомстве. Ракета была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области и успешно поразила вышедший из строя советский спутник, вызвав международный скандал.

КА "Целина-2". Фото © ruscosmos.narod.ru

Известно, что незадолго до ликвидации "Космоса-1408" Россия опубликовала навигационное предупреждение, которое закрывало для полётов ряд районов в Баренцевом море и море Лаптевых с 15 по 17 ноября. Минобороны России также выпустило заявление, в котором говорится об отсутствии угроз для МКС. Заявления американских официальных лиц, которые назвали эти испытания опасными, характеризуются ведомством как "лицемерные", так как никакой угрозы они не представляли, как следует из пресс-релиза.

Минобороны РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что испытания российского противоспутникового оружия не несли угроз для международной космической станции. Ролик демонстрирует, что МКС находится на 40 км ниже фрагментов, оставшихся после поражения спутника "Целина-Д".

Видео © Минобороны РФ

Напомним, сведения о перестраховке экипажа МКС, который опасался столкновения с космическим мусором и каждые полтора часа укрывался в кораблях, стали причиной заявления директора NASA Билла Нельсона, который назвал испытания российского оружия "безответственными", а министр обороны Великобритании Бен Уоллес и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили их.

— Создание потенциальной физической угрозы не только другим спутникам, но и МКС делает этот фейерверк наиболее эпичным по сравнению с предыдущими испытаниями других стран, — полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. По его словам, противоспутниковое оружие в эпоху военного использования космоса становится более перспективным и будет развиваться всеми глобальными игроками, поскольку бороться с космическими аппаратами, осуществляющими разведку и способными нести боевые заряды, легче, чем уничтожать ракеты противника.

— Американцы уже испытали свою противоракету для уничтожения спутников пару лет назад, причём осуществили запуск с эсминца. Точно так же выбрали аварийный спутник, сделали пуск и осуществили поражение. Первый успешный пуск означает, что технологически система отработана и позволяет решать задачи противоспутниковой и противоракетной обороны. Мы не нарушаем договоры, мы их предупреждали, к чему приведёт выход из всех договоров. Теперь они начали беспокоиться, всё это выглядит как политическая клоунада. Здесь нет понятий впереди или позади, пока все более-менее идут равно. Происходят плановые испытания необходимых разработок, которые осуществлялись на протяжении последних лет, — сказал Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— В ближайшие пять лет США будут выводить на околоземную орбиту космические аппараты многоразового использования X37B, которые способны нести оружие для поражения наземных целей. Соответственно, Россия развивает аналогичные технологии, чтобы нейтрализовать их технологический рывок. К моменту размещения американцами ракет в космосе у нас появятся возможности обнулить их, то есть мы действуем в русле прогнозов военно-технической политики США Игорь Коротченко главный редактор журнала "Национальная оборона"

— Всё это произошло потому, что американцы вышли из договора по ПРО. Они развязали и нам руки, так как этот договор содержал запрет на создание мобильных систем ПРО. Основная цель, конечно, баллистические ядерные боеголовки, которые стоят на ракетах, но мобильность позволяет менять районы сосредоточения по всей территории страны. При этом есть единый информационный центр "Пирамида" в Софрино, а по всему периметру страны стоят станции типа "Воронеж", — пояснил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

— Мы можем перекинуть наши мобильные ПРО и на Дальний Восток, и на Камчатку, Чукотку, да хоть на Новую Землю и всё будем видеть и слышать. Наша стратегическая система противовоздушной обороны теперь кочует по всей стране. Копать шахтные комплексы, как это сделано в Подмосковье, — дорого, а мобильные — дёшево и эффективно Дмитрий Литовкин военный эксперт

Литовкин приводит слова генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Павла Созинова, который говорил, что на данный момент у нас есть два комплекса: С-500 для ближних целей и С-550 для дальних, потому что спутник и беспилотник — это одинаково сложные цели, требующие разного подхода в обнаружении и ликвидации. Аналогичные системы разрабатывают и американцы, только они не достигли конкретных результатов, а у нас, судя по итогам совещания президента в Сочи, всё есть уже в железе, то есть опытные образцы. Именно поэтому, считает эксперт, Госдеп "визжит". Это всего лишь проявление страха перед нашими возможностями, в которые они не верили: "Обама заявлял, что Россия — региональная держава, а мы спутник сбили".