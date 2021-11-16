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Глава NASA Нельсон: Экипажу МКС пришлось принять срочные меры из-за российских испытаний

По словам Нельсона, станция проходит через облако обломков и рядом с ним каждые 90 минут, но укрываться нужно было только во второй и третий проход.

16 ноября, 05:21

Фото © NASA

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что экипаж Международной космической станции (МКС) был вынужден предпринять аварийные меры из-за обломков, якобы образовавшихся из-за испытаний российской противоспутниковой ракеты.

"Из-за образовавшихся в результате разрушительных испытаний российских противоспутниковых систем обломков астронавты и космонавты Международной космической станции предприняли срочные меры для обеспечения безопасности", — приводятся слова Нельсона на сайте NASA.

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Он обвинил РФ в создании угрозы не только для астронавтов на МКС, но и для китайской станции. По словам Нельсона, МКС проходит через облако обломков и рядом с ним каждые 90 минут, но укрываться нужно было только во второй и третий проход.

Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились в результате испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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