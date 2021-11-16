"Из глубины Азии приходит микроб": Художник Шемякин увидел предсказание пандемии ковида в романе Достоевского
По словам деятеля искусства, гений почти всегда пророк, нужно лишь внимательно перечитать книгу.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Писатель Фёдор Михайлович Достоевский предсказал пандемию коронавируса в романе "Преступление и наказание". Об этом заявил художник Михаил Шемякин во время представления своей большой инсталляции в Московском доме писателя.
По словам деятеля искусства, гений почти всегда пророк, нужно лишь внимательно перечитать книгу.
"Это сон Раскольникова, когда он уже находится на каторге. И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума. И вот эта сложнейшая иллюстрация, которая у меня во всю стену в музее Достоевского на инсталляции", — приводит слова Шемякина Пятый канал.
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