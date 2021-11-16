Писатель Фёдор Михайлович Достоевский предсказал пандемию коронавируса в романе "Преступление и наказание". Об этом заявил художник Михаил Шемякин во время представления своей большой инсталляции в Московском доме писателя.

По словам деятеля искусства, гений почти всегда пророк, нужно лишь внимательно перечитать книгу.

"Это сон Раскольникова, когда он уже находится на каторге. И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума. И вот эта сложнейшая иллюстрация, которая у меня во всю стену в музее Достоевского на инсталляции", — приводит слова Шемякина Пятый канал.

Ранее президент России Владимир Путин посетил открытие музея "Московский дом Достоевского" после реставрации. Президент оставил запись в книге почётных гостей музейного центра, отметив, что автор был гениальным мыслителем и патриотом России. 11 ноября исполнилось ровно 200 лет со дня рождения Достоевского.