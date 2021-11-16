Врач-диетолог Анна Белоусова перечислила категории людей, которым опасно есть красную икру. В беседе с "Вечерней Москвой" она отметила, что прежде всего речь идёт об аллергиках.

"По-настоящему опасно потреблять красную икру людям с аллергией на этот продукт. Тут даже маленькая тарталетка может наделать бед", — сказала медик.

Также, по словам Белоусовой, особенно вредна икра людям с гипертонической болезнью. При употреблении хотя бы по одной столовой ложке в день возникает дополнительная солевая нагрузка. Соль может вызвать задержку воды и, следовательно, отёки, повышение артериального давления, отметила врач.

Кроме того, икру не рекомендуется есть при некоторых заболеваниях почек. Диетолог пояснила, что это обговаривается с врачом в зависимости от конкретного диагноза. Не следует потреблять продукт и людям с повышенной массой тела, так как икра задерживает обмен жидкостей в организме.

Белоусова подчеркнула, что главный вред красной икры заключается в высоком содержании соли. Помимо этого её регулярное потребление может формировать избыток в организме витамина D, однако в холодный сезон вероятность этого невысока.

"Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но всё же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление солёного и острого: маринованных продуктов, копчёной колбасы", — отметила эксперт и посоветовала есть больше фруктов и овощей.