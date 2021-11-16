Составлен экологический рейтинг крупных городов России

Аналитики выяснили, как россияне оценивают экологическую обстановку в своих городах. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования сервиса Superjob.

Граждане отвечали на вопросы о качестве воды, воздуха, продуктов питания, о чистоте и утилизации мусора. В топ-10 городов с наилучшей экологической обстановкой вошли Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

Худшую десятку составили Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Москва расположилась на 18-м месте, а Санкт-Петербург — на 11-м.

В опросе участвовало 31 700 респондентов из 37 городов.