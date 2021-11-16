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Директор центра Гамалеи Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от ковида

В РФ на основе "Спутника V" разрабатывается сразу два препарата с такой формой введения.

16 ноября, 03:22

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

У назальной вакцины от коронавируса нет никаких побочных эффектов. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", приводит его слова РИА "Новости".

Гинцбург оценил возможность применения назальной вакцины от ковида вместо укола

Гинцбург оценил возможность применения назальной вакцины от ковида вместо укола

Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывается две назальные вакцины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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