Директор центра Гамалеи Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от ковида
В РФ на основе "Спутника V" разрабатывается сразу два препарата с такой формой введения.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
У назальной вакцины от коронавируса нет никаких побочных эффектов. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывается две назальные вакцины.
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