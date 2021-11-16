Рогозин обсудит с NASA ситуацию с космическим мусором возле МКС
Встреча была запланирована ранее, но из-за инцидента круг обсуждаемых тем будет расширен
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 16 ноября обсудит с представителями NASA, прибывшими в Москву, вопрос сближения МКС с космическим мусором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"В 11:00 мск генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проведёт переговоры с представителями NASA. Планируется обсуждение сближения космического мусора с МКС, произошедшего в понедельник", — сказал источник.
По его словам, встреча была запланирована ранее, но из-за инцидента круг обсуждаемых тем будет расширен. Со стороны США в переговорах примут участие руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано и помощник директора NASA Роберт Кабана.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились в результате испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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