Рогозин обсудит с NASA ситуацию с космическим мусором возле МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 16 ноября обсудит с представителями NASA, прибывшими в Москву, вопрос сближения МКС с космическим мусором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"В 11:00 мск генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проведёт переговоры с представителями NASA. Планируется обсуждение сближения космического мусора с МКС, произошедшего в понедельник", — сказал источник.