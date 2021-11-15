Экипаж МКС спрячется в "Союзе" из-за сближения с космическим мусором
Обломки старого спутника должны пройти около станции в 10 часов утра.
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На Международной космической станции (МКС) вновь появилась угроза столкновения с космическим мусором. Как следует из переговоров экипажа с Землёй, речь идёт об обломках спутника, из-за которых российским космонавтам, вероятно, придётся спрятаться на корабле "Союз" и на американском сегменте станции.
"Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели, "Нештатные ситуации", потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в "Союзе", — сказал экипажу сотрудник подмосковного Центра управления полётами.
В хьюстонском Центре управления полётами американским астронавтам также рекомендовали спрятаться на своём сегменте станции и закрыть люки. Ожидается, что обломки пройдут близ станции в 10:06 мск.
В прошлый раз угроза столкновения с космическим мусором была на МКС 10 ноября. Тогда экипажу пришлось временно выключить двигатели, чтобы скорректировать высоту орбиты станции.
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