Экипаж МКС спрячется в "Союзе" из-за сближения с космическим мусором

На Международной космической станции (МКС) вновь появилась угроза столкновения с космическим мусором. Как следует из переговоров экипажа с Землёй, речь идёт об обломках спутника, из-за которых российским космонавтам, вероятно, придётся спрятаться на корабле "Союз" и на американском сегменте станции.

"Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели, "Нештатные ситуации", потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в "Союзе", — сказал экипажу сотрудник подмосковного Центра управления полётами.

В хьюстонском Центре управления полётами американским астронавтам также рекомендовали спрятаться на своём сегменте станции и закрыть люки. Ожидается, что обломки пройдут близ станции в 10:06 мск.