Мурашко: Комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект

"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", — сказал он в интервью ТАСС.