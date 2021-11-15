Мурашко: Комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект
При этом оба укола можно поставить за один визит к врачу, что значительно экономит время.
Фото © Pexels
Комбинация антиковидной вакцины "Спутник V" и вакцины от сезонного гриппа может усилить защитный эффект. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", — сказал он в интервью ТАСС.
Ранее Михаил Мурашко также предупредил россиян, что грядущая зима может оказаться непростой. Причиной тому в первую очередь — рост респираторных заболеваний и обострение хронических, что оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения.
Комментариев: 0