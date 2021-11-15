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Мурашко: Комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа усиливает эффект

При этом оба укола можно поставить за один визит к врачу, что значительно экономит время.

15 ноября, 06:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Комбинация антиковидной вакцины "Спутник V" и вакцины от сезонного гриппа может усилить защитный эффект. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", — сказал он в интервью ТАСС.

"В одиночку они не справятся": Мурашко призвал россиян помочь врачам и привиться от ковида

"В одиночку они не справятся": Мурашко призвал россиян помочь врачам и привиться от ковида

Ранее Михаил Мурашко также предупредил россиян, что грядущая зима может оказаться непростой. Причиной тому в первую очередь — рост респираторных заболеваний и обострение хронических, что оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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