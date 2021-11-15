Система здравоохранения России в случае роста заболеваемости коронавирусом выстоит, но будет работать с другим уровнем эффективности. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что именно поэтому очень важно снизить нагрузку на врачей с помощью вакцинации.

"Медицину можно и дальше испытывать на прочность, проверять, что крепче — голова или стена. Лоб всё-таки слабее, убеждён в этом и без экспериментов. Система, конечно, выстоит, будет работать с тем или иным уровнем эффективности", — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

Министр пояснил, что при росте нагрузки на больницы, скорую помощь, амбулаторно-поликлиническое звено качество работы может снижаться.

"С весны 2020-го врачи, медсёстры, санитарочки, водители — весь персонал — находятся в колоссальном, невероятном напряжении. Низкий поклон каждому из них. Где предел возможностей? Не знаю. Врачи в одиночку не справятся. Им нужна помощь. Наша с вами помощь населению России", — призвал глава Минздрава.