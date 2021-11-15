В Приморье подросток без прав устроил смертельное ДТП на угнанной машине

В Приморье 17-летний подросток без водительских прав спровоцировал смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Авария произошла на 606-м км автодороги Хабаровск — Владивосток. Находясь за рулём угнанной Toyota Corolla, парень не уступил дорогу большегрузу Volvo. В результате столкновения автомобилей двое пассажиров легковушки 16 и 18 лет погибли на месте.

"Сам водитель Toyota Corolla получил травму предплечья и был госпитализирован. <...> Водитель Volvo не пострадал", — говорится в сообщении полиции.

Там добавили, что против подростка возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц, а также о неправомерном завладении автомобилем.