НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Приморье подросток без прав устроил смертельное ДТП на угнанной машине

Теперь против него возбуждено уголовное дело по нескольким серьёзным статьям.

15 ноября, 05:14
<p>Фото © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26924716" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Приморскому краю</a></p>

Фото © УМВД России по Приморскому краю

В Приморье 17-летний подросток без водительских прав спровоцировал смертельное ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Авария произошла на 606-м км автодороги Хабаровск — Владивосток. Находясь за рулём угнанной Toyota Corolla, парень не уступил дорогу большегрузу Volvo. В результате столкновения автомобилей двое пассажиров легковушки 16 и 18 лет погибли на месте.

Два человека погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП с участием такси на Кубани

Два человека погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП с участием такси на Кубани

"Сам водитель Toyota Corolla получил травму предплечья и был госпитализирован. <...> Водитель Volvo не пострадал", — говорится в сообщении полиции.

Там добавили, что против подростка возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц, а также о неправомерном завладении автомобилем.

Ранее Лайф писал, что семерых человек, в том числе девятилетнюю девочку, госпитализировали в результате столкновения отечественной машины с иномаркой в башкирском Белорецке.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1