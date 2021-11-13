Два человека погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП с участием такси на Кубани

Нв автодороге Саратовская – Горячий Ключ в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан-Датсун" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимися навстречу автомобилями ВАЗ-2110, BMW и "Лада-Веста". В результате от полученных травм на месте скончались 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка ВАЗа, ещё пять человек госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.