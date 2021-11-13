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Два человека погибли и пятеро пострадали в массовом ДТП с участием такси на Кубани

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

13 ноября, 18:51
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Фото © Telegram / tipichkras

Нв автодороге Саратовская – Горячий Ключ в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, водитель автомобиля "Ниссан-Датсун" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимися навстречу автомобилями ВАЗ-2110, BMW и "Лада-Веста". В результате от полученных травм на месте скончались 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка ВАЗа, ещё пять человек госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии

Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии

Ранее Лайф сообщал, что в результате аварии в Челябинской области погибло шесть человек. Уточняется, что ещё одному участнику ДТП потребовалась госпитализация.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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