В Ленобласти многодетного отца задержали по подозрению в растлении дочерей

В Сланцевском районе Ленобласти полиция задержала 44-летнего местного жителя, которого подозревают в сексуальных домогательствах к дочкам. Мужчина является многодетным отцом. У него девять детей, из них пятеро приёмных. О противоправных действиях главы семейства по отношению к детям заявила его жена.

"11 ноября в 11:50 в отделение полиции обратилась женщина 1983 года рождения с заявлением о том, что в неустановленный период времени до октября 2021 года её муж совершал действия сексуального характера в отношении их общей 17-летней дочери. Также с неустановленного времени до 09.11.2021, он совершал аналогичные действия в отношении приёмной дочери 2014 года рождения, воспитанницы детского сада", — сообщает kp.ru, ссылаясь на свой источник.

По предварительным данным, старшая дочка, которая учится в местном колледже, не выдержав приставаний отца, рассказала обо всём матери и перестала общаться с папой. Некоторое время мужчина всё же оставался в семье, после чего ушёл из дома, оставив супругу с девятью детьми. Женщина отметила, что они не живут вместе с мужем с начала ноября этого года.

В настоящее время материалы дела переданы в Следственный комитет, в отношении многодетного отца возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Она предусматривает до трёх лет лишения свободы. В случае, если следствие докажет эпизоды в отношении младшей из девочек, статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.