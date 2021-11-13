Названа дата запуска ракеты "Протон" с двумя спутниками "Экспресс"

Ракета-носитель "Протон-М", которая должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", будет запущена с Байконура в первых числах декабря. Космические аппараты уже доставлены на космодром, сообщили в "Роскосмосе".

"Оба аппарата прошли полный цикл наземных испытаний и были отправлены на космодром Байконур. Для транспортировки космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" был задействован один из самых крупных в мире самолётов — Ан-124 "Руслан". Ведётся их подготовка к запуску. Он запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", — говорится в сообщении госкорпорации.

Спутники выведут на геостационарную орбиту в два этапа. Вначале ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" доставят их на геопереходную орбиту, далее с помощью собственных двигателей коррекции космические аппараты доберутся до точек стояния, где с ними проведут лётные испытания. Гарантированный срок службы спутников — 15 лет. Аппараты обеспечат широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.