Названа дата запуска ракеты "Протон" с двумя спутниками "Экспресс"
Космические аппараты после прохождения всех испытаний доставлены на Байконур.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Ракета-носитель "Протон-М", которая должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", будет запущена с Байконура в первых числах декабря. Космические аппараты уже доставлены на космодром, сообщили в "Роскосмосе".
"Оба аппарата прошли полный цикл наземных испытаний и были отправлены на космодром Байконур. Для транспортировки космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" был задействован один из самых крупных в мире самолётов — Ан-124 "Руслан". Ведётся их подготовка к запуску. Он запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", — говорится в сообщении госкорпорации.
Спутники выведут на геостационарную орбиту в два этапа. Вначале ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" доставят их на геопереходную орбиту, далее с помощью собственных двигателей коррекции космические аппараты доберутся до точек стояния, где с ними проведут лётные испытания. Гарантированный срок службы спутников — 15 лет. Аппараты обеспечат широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот.
А ранее "Роскосмос" анонсировал четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, на северо-восточном побережье Южной Америки. Тем временем в Амурской области полным ходом идёт строительство второй очереди космодрома Восточный. Как ранее сообщал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным, работы будут закончены по плану — в декабре 2022 года.
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