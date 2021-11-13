Пропавшую из приюта под Калининградом 15-летнюю девочку нашли в подвале её друга

Сотрудникам полиции в Калининградской области удалось отыскать 15-летнюю девушку, которая 29 октября пропала из приюта в посёлке Рязанское. Всё это время она пряталась от всех у своего приятеля в том же населённом пункте, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

"Десятиклассница проводила время у друга в том же посёлке, где расположено социальное учреждение. Получив оперативную информацию о том, что девочка может находиться в данном месте, полицейские прибыли по указанному адресу. Но в квартире её не оказалось. Оперативники осмотрели жилой дом и обнаружили [девушку] в подвале, где она пряталась", — рассказала представитель регионального УМВД.

В итоге полицейские убедили несовершеннолетнюю выйти из укрытия. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростка не совершено. С ребёнком проведена профилактическая беседа. Она передана воспитателям приюта.