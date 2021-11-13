НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пропавшую из приюта под Калининградом 15-летнюю девочку нашли в подвале её друга

Правоохранителям пришлось уговаривать подростка покинуть данное укрытие.

13 ноября, 17:36

Фото © Shutterstock

Сотрудникам полиции в Калининградской области удалось отыскать 15-летнюю девушку, которая 29 октября пропала из приюта в посёлке Рязанское. Всё это время она пряталась от всех у своего приятеля в том же населённом пункте, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

"Десятиклассница проводила время у друга в том же посёлке, где расположено социальное учреждение. Получив оперативную информацию о том, что девочка может находиться в данном месте, полицейские прибыли по указанному адресу. Но в квартире её не оказалось. Оперативники осмотрели жилой дом и обнаружили [девушку] в подвале, где она пряталась", — рассказала представитель регионального УМВД.

В итоге полицейские убедили несовершеннолетнюю выйти из укрытия. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростка не совершено. С ребёнком проведена профилактическая беседа. Она передана воспитателям приюта.

Забеременевшая от родственника девятиклассница сбежала из дома, чтобы не делать аборт

Забеременевшая от родственника девятиклассница сбежала из дома, чтобы не делать аборт

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале девочка сбежала от приёмных родителей и попросила спасти от них своих сестёр. Школьница самостоятельно добралась до Екатеринбурга и спряталась у знакомых, чтобы её не вернули к мучителям. По словам девочки, приёмные родители не покупали ей и ещё шестерым приёмным детям одежду и обувь, а также оставляли их одних на несколько дней.

В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки

В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1