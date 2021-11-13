Пропавшую из приюта под Калининградом 15-летнюю девочку нашли в подвале её друга
Правоохранителям пришлось уговаривать подростка покинуть данное укрытие.
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Сотрудникам полиции в Калининградской области удалось отыскать 15-летнюю девушку, которая 29 октября пропала из приюта в посёлке Рязанское. Всё это время она пряталась от всех у своего приятеля в том же населённом пункте, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
"Десятиклассница проводила время у друга в том же посёлке, где расположено социальное учреждение. Получив оперативную информацию о том, что девочка может находиться в данном месте, полицейские прибыли по указанному адресу. Но в квартире её не оказалось. Оперативники осмотрели жилой дом и обнаружили [девушку] в подвале, где она пряталась", — рассказала представитель регионального УМВД.
В итоге полицейские убедили несовершеннолетнюю выйти из укрытия. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростка не совершено. С ребёнком проведена профилактическая беседа. Она передана воспитателям приюта.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале девочка сбежала от приёмных родителей и попросила спасти от них своих сестёр. Школьница самостоятельно добралась до Екатеринбурга и спряталась у знакомых, чтобы её не вернули к мучителям. По словам девочки, приёмные родители не покупали ей и ещё шестерым приёмным детям одежду и обувь, а также оставляли их одних на несколько дней.
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