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Доктор Мясников дал совет россиянам, которые боятся прививок от коронавируса

Согласно последним данным, уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%.

13 ноября, 17:29

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции противоречит логике, и призвал не слушать тех, кто выступает против прививок. Он провёл аналогию с поездкой в автомобиле, где каждый вынужден пристёгиваться ради своей безопасности.

"Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристёгиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

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"Вопиющая безграмотность": Доктор Мясников разнёс противников вакцинации от ковида и назвал их доводы словоблудием

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.

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Голикова призвала не жить по принципу "сосед привьётся, а меня пронесёт"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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