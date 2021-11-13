Доктор Мясников дал совет россиянам, которые боятся прививок от коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции противоречит логике, и призвал не слушать тех, кто выступает против прививок. Он провёл аналогию с поездкой в автомобиле, где каждый вынужден пристёгиваться ради своей безопасности.

"Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристёгиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".