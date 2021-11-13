Доктор Мясников дал совет россиянам, которые боятся прививок от коронавируса
Согласно последним данным, уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции противоречит логике, и призвал не слушать тех, кто выступает против прививок. Он провёл аналогию с поездкой в автомобиле, где каждый вынужден пристёгиваться ради своей безопасности.
"Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично! Вы вот используете ремень безопасности, когда едете в машине, вы же не боитесь пристёгиваться. У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".
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Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.
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