Российский врач и телеведущий Александр Мясников жёстко раскритиковал противников вакцинации от ковида. В своём телеграм-канале он опубликовал пост, в котором предположил, почему мифы о прививании пользуются большой популярностью.

По его мнению, все доводы противников вакцинации — "вопиющая безграмотность и словоблудие". При этом врач отметил, что многие люди верят в это.

Сомневающимся в необходимости прививаться от коронавируса Мясников напомнил, что на сегодняшний день учёные из 61 страны мира разрабатывают 155 новых вакцин.

"Что, учёные в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?" — написал медик.