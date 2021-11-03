"Вопиющая безграмотность": Доктор Мясников разнёс противников вакцинации от ковида и назвал их доводы словоблудием
Медик отметил, что на сегодняшний день учёные из 61 страны мира разрабатывают 155 новых препаратов от инфекции.
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников жёстко раскритиковал противников вакцинации от ковида. В своём телеграм-канале он опубликовал пост, в котором предположил, почему мифы о прививании пользуются большой популярностью.
По его мнению, все доводы противников вакцинации — "вопиющая безграмотность и словоблудие". При этом врач отметил, что многие люди верят в это.
Сомневающимся в необходимости прививаться от коронавируса Мясников напомнил, что на сегодняшний день учёные из 61 страны мира разрабатывают 155 новых вакцин.
"Что, учёные в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?" — написал медик.
Ранее Мясников объяснил, почему в условиях новой волны ковида бессмысленно закрывать границы. Он призвал уделять пристальное внимание вакцинации находящихся в зоне риска пациентов и следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, если заразятся.
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