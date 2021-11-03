Гинцбург рассказал о создании теста на фальшивый сертификат о вакцинации от ковида
По словам учёного, антитела к Ad26 не нашли примерно у 80% пациентов, попавших в реанимацию и заявивших, что они привились.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о тесте, позволяющем определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат. В интервью газете "Известия" он отметил, что маркером успешно проведённой прививки "Спутником V" или "Спутником лайт" является наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который очень редко встречается у человека.
"Маркером успешно проведённой прививки "Спутником V" или "Спутником лайт" выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека", — сказал Гинцбург.
По словам учёного, антитела к Ad26 не нашли примерно у 80% пациентов, попавших в реанимацию и заявивших, что они привились.
"Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы", — отметил Гинцбург.
Ранее стало известно, что в России было возбуждено 503 дела из-за торговли поддельными сертификатами о вакцинации. Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел.
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