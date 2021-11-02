НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков рассказал о непримиримой борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации

Он отметил, что такие нарушения сейчас распространены не только на территории РФ, но и в различных странах Евросоюза.

2 ноября, 09:38
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7732050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Москвы</a></p>

Фото © Правительство Москвы

В России подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, правоохранители делают всё, чтобы пресечь подобные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведётся непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно", — отметил представитель Кремля.

Россиян призвали не покупать европейские лжесертификаты о вакцинации от ковида

Россиян призвали не покупать европейские лжесертификаты о вакцинации от ковида

Ранее Лайф сообщал о том, что в Евросоюзе ждут от России расследования торговли поддельными европейскими ковид-сертификатами. Об этом заявили в представительстве ЕС после информации о том, что в Даркнете начали продавать иностранные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В частности, объявления встречаются на русском языке.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1