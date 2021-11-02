Песков рассказал о непримиримой борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации

В России подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, правоохранители делают всё, чтобы пресечь подобные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведётся непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно", — отметил представитель Кремля.