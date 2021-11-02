Песков рассказал о непримиримой борьбе с поддельными сертификатами о вакцинации
Он отметил, что такие нарушения сейчас распространены не только на территории РФ, но и в различных странах Евросоюза.
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В России подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, правоохранители делают всё, чтобы пресечь подобные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведётся непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно", — отметил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Евросоюзе ждут от России расследования торговли поддельными европейскими ковид-сертификатами. Об этом заявили в представительстве ЕС после информации о том, что в Даркнете начали продавать иностранные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В частности, объявления встречаются на русском языке.
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