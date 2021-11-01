НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян призвали не покупать европейские лжесертификаты о вакцинации от ковида

В объявлениях предлагается выбрать не только страну, но и любой из возможных препаратов.

1 ноября, 03:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Даркнете начали продавать европейские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Авторы объявлений о продаже утверждают, что их сертификаты можно проверить в специальных приложениях, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других. Специалисты по безопасности не рекомендуют приобретать такие сертификаты, поскольку, скорее всего, это лишь один из способов выманить деньги у доверчивых граждан.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение "Лаборатории Касперского", объявления встречаются на русском и английском языках. В них говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код.

Потенциальным покупателям предлагается выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдаёт одна из стран Восточной Европы. Средняя стоимость такого документа — 300 долларов.

"Ещё в марте этого года мы видели объявления о продаже зарубежных вакцин от CoViD-19. Позднее интерес к этой теме заметно уменьшился. Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги", — говорит эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Пенсионерка пыталась купить "ковидный сертификат", но нарвалась на мошенника и пошла в полицию

Пенсионерка пыталась купить "ковидный сертификат", но нарвалась на мошенника и пошла в полицию

Ранее Лайф рассказывал, что мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от ковида и российскими вакцинами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1