Россиян призвали не покупать европейские лжесертификаты о вакцинации от ковида

В Даркнете начали продавать европейские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Авторы объявлений о продаже утверждают, что их сертификаты можно проверить в специальных приложениях, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других. Специалисты по безопасности не рекомендуют приобретать такие сертификаты, поскольку, скорее всего, это лишь один из способов выманить деньги у доверчивых граждан.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение "Лаборатории Касперского", объявления встречаются на русском и английском языках. В них говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код.

Потенциальным покупателям предлагается выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдаёт одна из стран Восточной Европы. Средняя стоимость такого документа — 300 долларов.

"Ещё в марте этого года мы видели объявления о продаже зарубежных вакцин от CoViD-19. Позднее интерес к этой теме заметно уменьшился. Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги", — говорит эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.