Врач указала на грозящую катастрофой ошибку при лечении ковида

При самолечении коронавирусной инфекции победить болезнь очень тяжело. Как следствие, у человека начинается очень серьёзный постковидный синдром. Об этом предупредила терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

"Самолечение при ковиде – это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром, реакция непредсказуемая", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Врач отмечает, что при повышении температуры к медикам нужно обращаться как можно быстрее, желательно в этот же день. Многие же обращаются к медикам слишком поздно.

"С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида", – пояснила генеральный директор Центра иммунокоррекции.