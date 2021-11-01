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Врач указала на грозящую катастрофой ошибку при лечении ковида

Медик рекомендует обращаться за квалифицированной помощью сразу после повышения температуры.

1 ноября, 00:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При самолечении коронавирусной инфекции победить болезнь очень тяжело. Как следствие, у человека начинается очень серьёзный постковидный синдром. Об этом предупредила терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

"Самолечение при ковиде – это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром, реакция непредсказуемая", – сказала Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Врач отмечает, что при повышении температуры к медикам нужно обращаться как можно быстрее, желательно в этот же день. Многие же обращаются к медикам слишком поздно.

"С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида", – пояснила генеральный директор Центра иммунокоррекции.

Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому

Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому

А ранее Лайф рассказывал, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффект от вакцинации при постковидном синдроме. Учёный предположил, как именно прививка от коронавируса улучшает состояние переболевшего человека.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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