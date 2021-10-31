Гинцбург оценил эффект от вакцинации при постковидном синдроме

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключает, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме способна улучшить состояние пациента. По мнению учёного, это может происходить за счёт изменения работы иммунитета.

"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин — циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы", — сказал Гинцбург.

В интервью РИА "Новости" он предположил, что при усилении иммунитета благодаря прививке этих иммунных комплексов становится меньше.

"И если это действительно так, то я не исключаю такого эффекта", — отметил Гинцбург.

Вместе с тем учёный подчеркнул, что с экспериментальными работами на эту тему не знаком. Вопрос требует тщательного изучения.