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Гинцбург объяснил, почему Запад не торопится признавать "Спутник V"

По его мнению, если бы вопрос был только в оценке результатов использования препарата, то процесс шёл бы гораздо быстрее.

31 октября, 00:01
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спутник V</a></p>

Фото © Спутник V

Чиновники из Европейского медагентства и Всемирной организации здравоохранения предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", — заявил Гинцбург в беседе с "Вечерней Москвой".

Задержки вызваны также отличиями в российском и европейском законодательстве. Эти шероховатости, как отмечает микробиолог, позволяют при желании "найти поводы придраться" к российской вакцине.

Песков: Россия дополнит пакет документов для регистрации "Спутника V" в Европе

Песков: Россия дополнит пакет документов для регистрации "Спутника V" в Европе

Ранее Лайф сообщал, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть – восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство. А на днях Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой формы дельта-штамма коронавируса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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