Гинцбург объяснил, почему Запад не торопится признавать "Спутник V"

Чиновники из Европейского медагентства и Всемирной организации здравоохранения предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть", — заявил Гинцбург в беседе с "Вечерней Москвой".