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Эпидемиолог оценил вероятность введения обязательной вакцинации детей от ковида

Специалист уверен, что россияне смогут вернуться к жизни без локдаунов и ограничений только после того, как будет привито 80% взрослого населения страны.

30 октября, 21:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обязательной вакцинации от ковида для детей не будет в России. Такое мнение высказал замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Потому что мы живём в правовом государстве, где действует закон об иммунопрофилактике, его никто не отменял. В нём чётко прописано: вакцинация детей проводится исключительно с согласия родителей или опекунов. Поэтому принять какие-либо меры, даже при согласии ребёнка, при несогласии родителей невозможно", заявил Александр Горелов в беседе с газетой "Известия".

Что же касается различных ограничительных мер, введённых в России из-за пандемии коронавируса, специалист считает, что говорить об их отмене можно будет только после вакцинации 80% взрослого населения. Иначе "ожидать чуда не приходится".

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А ранее Лайф рассказывал, что инфекционист объяснил необходимость вакцинации детей от ковида. Эксперт отметил, что на сегодняшний день в России болеет примерно 60 тысяч несовершеннолетних.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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