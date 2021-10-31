Эпидемиолог оценил вероятность введения обязательной вакцинации детей от ковида

Обязательной вакцинации от ковида для детей не будет в России. Такое мнение высказал замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Потому что мы живём в правовом государстве, где действует закон об иммунопрофилактике, его никто не отменял. В нём чётко прописано: вакцинация детей проводится исключительно с согласия родителей или опекунов. Поэтому принять какие-либо меры, даже при согласии ребёнка, при несогласии родителей невозможно", — заявил Александр Горелов в беседе с газетой "Известия".

Что же касается различных ограничительных мер, введённых в России из-за пандемии коронавируса, специалист считает, что говорить об их отмене можно будет только после вакцинации 80% взрослого населения. Иначе "ожидать чуда не приходится".